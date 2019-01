Operaio sequestrato nel Bresciano, resta in carcere il rapitore

Resta in carcere Abdeleouahed Haida, il 37enne marocchino che per due giorni a Villanuova Sul Clisi, nel Bresciano, ha sequestrato Mirko Giacomini, l’operaio 44enne di Gavardo ritenuto dallo straniero l'amante della sua ex moglie. Il gip Riccardo Moreschi ha convalidato l'arresto e mantenuto in cella il marocchino per il rischio di reiterazione del reato. In mattinata è previsto un sopralluogo nella soffitta dove è stato tenuto l'ostaggio alla presenza del pm Roberta Panico e dei carabinieri, che torneranno nel sottotetto dell'abitazione in località Castello di Villanuova, dove abita l'ex moglie del sequestratore e dove lo stesso ha vissuto fino a pochi mesi fa, prima della separazione.