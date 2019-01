Milano, prende a pugni cassiera di un supermercato: arrestato

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver colpito con un pugno la cassiera di un supermercato e aver aggredito anche l’addetto alla sicurezza. E’ successo nel pomeriggio di ieri, sabato 19 gennaio, in un negozio di via Pestalozzi, in zona Navigli a Milano.

Le aggressioni

Secondo la ricostruzione l'uomo, italiano e con precedenti, si è fatto strada tra le persone in fila per pagare e, arrivato davanti alla cassiera, ha cominciato a molestarla rivolgendole apprezzamenti indesiderati. La donna lo ha invitato a lasciarla in pace e ad allontanarsi, e gli ha voltato le spalle. A quel punto il 45enne ha sferrato un pugno colpendo la donna alla schiena. L’uomo ha poi cercato di aggredire il direttore del negozio, intervenuto per farlo uscire, e infine si è scagliato anche contro il vigilantes addetto alla sicurezza nel supermercato. Quest’ultimo in seguito è stato trasportato all'ospedale San Paolo per essere medicato.

L'arresto

All’arrivo dei poliziotti, l’uomo ha minacciato di morte i presenti e ha cercato di liberarsi, ma è stato arrestato e condotto in cella per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo inoltre è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni.