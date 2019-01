La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Giornata con tempo asciutto e in prevalenza soleggiato dai monti alle pianure, seppur con qualche passaggio nuvoloso irregolare. Gelate diffuse al mattino e nuovamente dalla tarda serata. Clima freddo a tutte le quote ma con scarsa ventilazione.

Le previsioni a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -6°C, lo zero termico si attesterà a 800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni a Lodi

A Lodi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 650m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 26,9 µg/m³.