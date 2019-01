Incidenti stradali, investito 70enne a Cernusco: è in coma

A Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, un uomo di 70 anni, in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un'auto. L'uomo è stato trasportato in coma all'ospedale San Raffaele. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i carabinieri della compagnia di Cassano D'Adda e i vigili del fuoco di Cernusco. L'episodio è avvenuto poco prima delle 19 in via Adua.