Finisce con l'auto in un torrente: morto automobilista in Val Seriana

Un uomo di 44 anni è morto nella notte fra ieri e oggi, domenica 20 gennaio, in un incidente stradale avvenuto al confine tra Cazzano Sant'Andrea e Casnigo, in Valle Seriana, in provincia di Bergamo. L'auto della vittima, per cause ancora da chiarire, è finita in un torrente nei pressi di via Melgarolo, a Cazzano Sant’Andrea. E’ successo poco dopo le 4.30.

La dinamica dell'incidente

Il tratto di strada su cui stava transitando l’automobilista, all’altezza del quale si è verificato l’incidente, si trova sopraelevato rispetto al corso d’acqua. Uscendo di strada il veicolo è precipitato per almeno tre metri, per poi schiantarsi e ribaltarsi. L’impatto è stato fatale per il 44enne. Del caso si stanno occupando le forze dell'ordine, che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente e capire se altri mezzi siano rimasti coinvolti. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco di Clusone e Gazzaniga.