Voghera, ritrovati i due fratelli scomparsi: forse una fuga d'amore

Sono stati ritrovati Rayan e Moira, 17 e 14 anni, i due fratelli di Voghera (Pavia), scomparsi da casa lo scorso lunedì, 14 gennaio. I carabinieri della compagnia di Voghera li hanno visti, nella tarda mattinata di oggi, sabato 19 gennaio, nella cittadina dell'Oltrepò Pavese: dopo averli accompagnati in caserma, li hanno riaffidati ai loro genitori.

Con loro un altro ragazzino

I due ragazzi, visitati dai medici, sono apparsi in buone condizioni. Insieme a loro c'era anche un terzo minorenne, sempre di Voghera, del quale non era stata denunciata la scomparsa. Le indagini dei carabinieri, ancora in corso, non escludono che la fuga possa essere stata motivata da ragioni sentimentali, nello specifico da una relazione nata tra la 14enne e l'altro minorenne scappato assieme a lei e al 17enne. I tre sarebbero arrivati in Campania, dormendo ieri notte, venerdì 18 gennaio, in Toscana.

Ricerche diramate su tutto il territorio

La Procura e la Prefettura di Pavia sono state costantemente informate delle indagini condotte dai carabinieri, che hanno diramato le ricerche dei giovani scomparsi presso tutti gli scali ferroviari, gli ospedali e gli organi di polizia del territorio nazionale.