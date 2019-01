Crema, carte di credito clonate: arrestato truffatore informatico

Arrestato a Crema un truffatore informatico di 34 anni. Esperto di molte delle piattaforme presenti sul web per vendite e acquisti, l’uomo utilizzava diverse tecniche per rubare denaro agli utenti. Secondo le accuse, si è servito dei dati di carte di credito clonate per fare acquisti, è riuscito a prelevare indebitamente soldi dai conti correnti di alcuni utilizzatori di home banking e ha messo in vendita dispositivi elettronici, percependo il corrispettivo senza inviare la merce all’acquirente. L’uomo è detenuto nel carcere di Cremona.

Accusato di truffa

L’arresto è stato eseguito a causa di un cumulo di pene di circa 6 anni e mezzo di reclusione. L'uomo ha infatti subito diversi processi in Italia per il reato di truffa e ha scontato alcuni mesi ai domiciliari. L'ultima condanna inflittagli sul finire dello scorso anno ha fatto scattare il provvedimento cautelare in carcere.