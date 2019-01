La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Il debole fronte giunto nella giornata transita rapidamente favorendo già un miglioramento sulla Lombardia fin dal mattino con ampie schiarite sui settori occidentali; residua variabilità tra mantovano e bresciano. In serata nubi in aumento sia per velature in arrivo da Ovest che per un rientro di aria più umida e fredda da Est in Valpadana, con nubi specie a ridosso delle Prealpi. Temperature in lieve rialzo nei massimi. Ventilazione moderata da Nord con possibili rinforzi favonici sui settori occidentali, in rotazione da ESE dalla seconda parte del giorno.

Le previsioni a Lecco

A Lecco cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,7 µg/m³.