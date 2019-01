Gorlago, incidente sul lavoro: cede pannello in legno, ferito operaio

A Gorlago, in provincia di Bergamo, un operaio di 45 anni è rimasto ferito nella ditta dove lavora: gli è caduto addosso un pannello in legno, che lo ha colpito a un braccio. L'episodio è accaduto alla ditta Valli gestioni ambientali di via De Gasperi.

La dinamica dell'incidente

L'operaio era al lavoro in un cantiere per la costruzione di un capannone in legno. È stato soccorso dal 118 e accompagnato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'uomo, non sarebbe, però, in pericolo di vita.