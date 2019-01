La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 1.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Dopo settimane di latitanza da Ovest tornano correnti atlantiche più umide che determinano una giornata molto nuvolosa e con qualche pioviggine sparsa ed intermittente in pianura e Prealpi per aria umida in risalita dal Ligure; asciutto sulle Alpi, con fenomeni in arrivo solo nella seconda parte del giorno. Neve in genere dai 1000-1200m. Temperature in aumento nei minimi, in calo le massime. Gelate assenti. Venti deboli o al più moderati in quota, con provenienza sud-occidentale.

Le previsioni a Como

A Como cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 1.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Mantova

A Mantova cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scadente, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 61 µg/m³.