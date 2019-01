Incidenti stradali, pedone investito e ucciso nel Bergamasco

Un uomo di 50 anni è rimasto ucciso in un incidente stradale mentre camminava per strada a Comun Nuovo, in provincia di Bergamo. L'uomo è stato investito da un'automobile la scorsa notte, giovedì 17 gennaio, lungo una strada che collega il centro del paese bergamasco con la zona industriale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza. Per il cinquantenne, però, non c'è stato nulla da fare. I carabinieri stanno ancora ricostruendo la dinamica precisa dell'incidente mortale ed eseguendo accertamenti per determinare eventuali responsabilità.