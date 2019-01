Aeroporto Malpensa, rintracciato l'egiziano fuggito

È stato rintracciato nella notte l'egiziano di 30 anni fuggito nella sera di martedì 15 gennaio dall'aeroporto di Malpensa mentre stava per essere imbarcato per essere riportato al suo paese di origine. L'uomo però si è scappato creando non pochi disagi anche alla viabilità aerea. L’uomo era stato respinto perché aveva deciso di gettare i suoi documenti, rendendosi non identificabile.

La fuga

Il 30enne egiziano, scortato dalla polizia, è salito sull’aereo dalla porta anteriore, poi approfittando di una distrazione del personale, è riuscito a fuggire dal portellone posteriore lanciandosi dall’aereo prima del decollo. La sua fuga è durata poche ore, l'uomo, infatti, è stato fermato nella notte a Samarate, in provincia di Varese.

I disagi all'aeroporto

Per diverse ore l'aeroporto di Malpensa è rimasto chiuso con gli aerei in partenza fermi in pista e quelli in arrivo dirottati su altri scali della zona.