Valtellina, nella notte furti in appartamento a Castionetto

Furti in appartamento in Valtellina nella notte tra il 13 e il 14 gennaio. Una banda di malviventi ha messo a segno una decina di colpi in alcune abitazioni di Castionetto, frazione di Chiuro, in provincia di Sondrio. I furti sono avvenuti mentre i proprietari dormivano. Sono stati rubati monili in oro e denaro. In un caso i topi d'appartamento hanno sottratto 1.500 euro, donati dai nonni a due bambini, che la mamma avrebbe dovuto depositare in banca ieri, lunedì 14 gennaio.

Convocato vertice con forze dell'ordine

Il prefetto di Sondrio, Giuseppe Mario Scalia, ha convocato un vertice con le forze dell'ordine per adottare le necessarie contromisure. "Un ladro ha forzato la porta d'ingresso - racconta una giovane - e ha sottratto il borsello di mio padre con qualche soldo e i documenti. La mattina abbiamo trovato nel giardino di casa il cacciavite che è probabilmente servito a forzare la porta. Chiediamo l'installazione della videosorveglianza".

"Chiediamo le telecamere"

Secondo alcuni testimoni, che nel cuore della notte hanno dato l'allarme ai carabinieri, ad agire sarebbe stata una banda composta da almeno quattro malviventi. "Mi sono svegliato con un forte mal di testa - ha dichiarato Roberto Maffina, uno dei derubati -. Non escludo di essere stato narcotizzato durante la razzia. Quando mi sono svegliato ho trovato la casa messa a soqquadro. Chiedo che il Comune posizioni nella nostra zona almeno un paio di telecamere".