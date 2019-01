Pavia, trova ladro in casa e gli scatta una foto: malvivente arrestato

Rientrando in casa ha trovato un ladro che stava rovistando tra i mobili del suo appartamento. Il malvivente ha cercato di allontanarsi, ma il proprietario lo ha inseguito e lo ha fotografato con il cellulare, facendolo così arrestare.

Il ladro rintracciato dalla polizia

È successo a Pavia. Grazie alla foto, gli agenti della squadra volante della questura, giunti subito sul posto dopo la richiesta di intervento del proprietario, hanno rintracciato nelle vicinanze il malvivente.

Chi è il ladro

Il ladro è un 67enne nato ad Albuzzano (Pavia) e residente in un campo nomadi della provincia, con alcuni precedenti penali per furto in abitazioni e di veicoli. Prima di essere sorpreso dal padrone di casa, il 67enne era riuscito a impossessarsi di una piccola somma di denaro: è stato arrestato per furto in appartamento, e verrà processato con rito direttissimo.