Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Insistono correnti settentrionali associate a un rialzo della pressione. Giornata ancora in prevalenza soleggiata in Lombardia con al più qualche velatura di passaggio. Verso sera fronte in addossamento alle Alpi. Freddo al mattino in pianura, rialzo termico in montagna e nei valori massimi diurni.

Le previsioni a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia.

Le previsioni a Cremona

A Cremona cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -4°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Domenica non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1950m.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,8 µg/m³.