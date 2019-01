Mantova, clandestini assunti in nero: arrestato imprenditore tessile

Un imprenditore di nazionalità cinese di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri per sfruttamento della manodopera clandestina. A seguito di un controllo nel laboratorio tessile di proprietà dell’uomo, a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, i militari hanno trovato undici stranieri, di cui nove clandestini, impiegati come manodopera in nero. L'imprenditore, che è stato condotto nel carcere di Mantova, dovrà pagare una multa di 38mila euro. Il suo laboratorio e i relativi macchinari per la produzione tessile sono stati sequestrati. Ancora in via di quantificazione i contributi che l’arrestato dovrà versare.