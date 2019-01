Milano, incendio in una palazzina del centro: nessun ferito

Un incendio è divampato la notte scorsa in una palazzina del centro di Milano, causando la parziale evacuazione dei residenti. Le fiamme si sono sviluppate sul tetto di un condominio che si trova in viale Gorizia, all’angolo con via Ascanio Sforza. È accaduto intorno alle 4.30, quando per gli abitanti dello stabile c'è stato il brusco risveglio. Nessuno però è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con cinque autopompe, e la polizia locale. Alla fine il rogo è stato domato ma una quindicina di persone non hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni.