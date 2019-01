La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Nessuna variazione in vista, in quanto insistono correnti settentrionali fredde, ma secche che sulla Lombardia garantiranno una nuova giornata ben soleggiata e con cieli limpidi salvo velature di passaggio e maggiori addensamenti sui crinali retici. Ventilazione nel complesso in indebolimento a tutte le quote, seppur ancora con rinforzi favonici sui settori occidentali. Gelate mattutine e temperature diurne in lieve flessione, ma comunque intorno ai 7-9°C.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

Le previsioni a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,5 µg/m³.