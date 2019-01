Maltempo, per forte vento chiusa la Statale 36 in Valchiavenna

Chiusa per il forte vento la Statale 36 dello Spluga, nel territorio comunale di Madesimo, in provincia di Sondrio. In conseguenza delle forti raffiche e del conseguente pericolo di slavine, la strada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia fra il chilometro 140 e il 147,7. L'abitato turistico di Madesimo resta raggiungibile come pure gli impianti di sci della località in Alta Valle Spluga, in provincia di Sondrio. Lo ha reso noto Anas.