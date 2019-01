La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Le correnti da Nord proseguono ad influenzare in modo decisivo il tempo sulla Lombardia, con aria più fredda che affluirà in quota, attesa una nuova giornata soleggiata seppur con transito di nuvolosità irregolare da Nord. Unica eccezione le zone alpine di confine dove avremo addensamenti e nevicate fino a metà giornata. Clima non particolarmente freddo, seppur ventoso sia in pianura, per venti di föhn anche intensi, sia in quota.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord.

Le previsioni a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 0°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest.

La qualità dell’aria in Lombardia



La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,2 µg/m³.