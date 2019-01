La situazione meteo in città

A Milano tempo soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Un nuovo impulso di aria fredda si avvicina da Nord alle Alpi. In Lombardia insistono così correnti settentrionali che determineranno comunque una netta prevalenza di Sole; maggiori addensamenti lungo i crinali alpini retici, dove giungeranno deboli nevicate dalla serata. Possibili banchi di nebbia in pianura specie lungo il Po. Temperature con poche variazioni, clima tipico per il periodo. Valori diurni intorno a 6-8°C. Ventilazione debole occidentale in pianura, in rinforzo da Nord e NO in medio-alta montagna.

Le previsioni a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -4°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni a Mantova

A Mantova tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 32,9 µg/m³.