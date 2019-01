Incidente stradale a Milano, scooter travolge una donna: è grave

Una donna di 45 anni dell’Ecuador è stata investita da una Vespa, all’angolo tra corso di Porta Vittoria e via Dandolo, a Milano, a pochi metri dalla Camera del Lavoro ed è ora in gravi condizioni. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 13.30. A bordo dello scooter c’era un 31enne. La donna cadendo ha battuto la testa contro il marciapiedi. La 45enne è stata soccorsa priva di conoscenza ed è stata trasportata all'ospedale Niguarda, dove è stata operata d'urgenza ed è ora ricoverata in prognosi riservata. Il conducente della Vespa ha riportato alcune escoriazioni ma per lui non è stato necessario il ricovero. Ancora da chiarire l'esatta dinamica ma, secondo quanto ricostruito finora dalla polizia locale, la donna sembra stesse attraversando sulle strisce pedonali in un punto sprovvisto del semaforo.