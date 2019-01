Pavia, ferisce la sua ex compagna e le danneggia l'auto

Attimi di follia in viale Libertà a Pavia, nel pomeriggio di lunedì 7 gennaio, un uomo di 62 anni, residente in città, ha iniziato a danneggiare l'auto, parcheggiata vicino al centro storico, della sua ex compagna. La donna, 55 anni, è scesa in strada per fermare l'uomo che però si è scagliato contro di lei. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della squadra volante della Questura di Pavia e i medici del 118. Sia l'uomo che la sua ex compagna hanno riportato lievi ferite. La posizione dell'uomo è al vaglio delle forze dell'ordine che nelle prossime ore potrebbero prendere provvedimenti nei suoi confronti.