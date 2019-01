Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Scenario inalterato che vede correnti settentrionali impattare sull'arco alpino, favorendo tempo soleggiato ovunque da mattino a sera. Qualche annuvolamento limitato solamente alle aree di confine, dove non si esclude qualche fiocco di neve sui crinali. Gelate al mattino, poi nel pomeriggio valori termici intorno ai 7-9°C. Aumento termico in montagna.

Le previsioni a Varese

A Varese cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: vento. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,6 µg/m³.