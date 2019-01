Valtellina, danni a case e alberi per il forte vento

In Valtellina e in Valchiavenna il 3 gennaio sono stati effettuati decine di interventi da parte dei vigili del fuoco a causa del forte vento. Si sono verificati tetti scoperchiati, insegne pubblicitarie sradicate, ponteggi di una casa in fase di restauro crollati sulla strada, alberi abbattuti e impianti di risalita sulle piste da sci chiusi per precauzione in alcune località. Non ci sono stati feriti. L’unico incendio che minacciava le case è stato domato in tempi rapidi dai pompieri del Comando provinciale di Sondrio.