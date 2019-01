Incendio a Sondrio, a fuoco un condominio

A Sondrio, in via Brigate Orobiche, è divampato un grosso incendio all'interno di un condominio. Le fiamme hanno inizialmente interessato l'ultimo piano del palazzo, poi si sono propagate agli altri piani. Sono in corso le operazioni di evacuazione di tutti gli inquilini presenti negli alloggi, mentre i pompieri sono impegnati con diverse squadre per domare le fiamme. Non si segnalano, al momento, persone ferite. Sul posto anche la polizia e un'ambulanza in via precauzionale. Ancora ignote le cause del rogo. Alte cortine di fumo sono ben visibili da tutta la città.