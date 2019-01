Ragazzo di 16 anni arrestato per rapina nel Pavese

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dai carabinieri di Garlasco, in provincia di Pavia, con l'accusa di rapina. Da quanto emerso, il 16enne avrebbe aggredito un altro giovane per sottrargli alcuni effetti personali. Entrambi erano ospiti di una comunità della provincia di Pavia. La vittima è stata aggredita a pugni in faccia e ha riportato ferite giudicate guaribili in 7 giorni dai medici del pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Il fermo del 16enne è avvenuto in esecuzione di un provvedimento emesso dalla sezione penale per i minorenni della Corte d'Appello di Milano. La misura detentiva sostituisce la precedente decisione di tenere il ragazzo in comunità.