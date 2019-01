Bullismo, Como: soldi in cambio di “protezione”, denunciati 4 minori

Quattro ragazzini di 15 e 16 anni sono stati denunciati dai carabinieri per estorsione. Gli adolescenti infatti avevano preteso da un loro coetaneo del denaro offrendogli in cambio la loro “protezione”, in difesa dagli abusi subiti dalla vittima per mano di altri ragazzi. La cifra richiesta dai giovani denunciati ammontava a 160 euro. I quattro si erano dati appuntamento con la vittima, per la consegna del denaro, nel parcheggio di un centro commerciale di Erba. Insieme al giovane però si sono presentati anche i carabinieri, allertati dai familiari della vittima, che hanno denunciato i quattro estorsori.