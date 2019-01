Incidente con il bob in alta Val Brembana: grave una bimba di 3 anni

Una bimba di 3 anni è rimasta ferita in modo grave dopo essersi schiantata con un bob sulle piste di Foppolo, in alta Val Brembana, nel Bergamasco. L'infortunio, che ha visto coinvolto anche il padre, 33 anni, è avvenuto poco prima delle 16 di oggi, mercoledì 2 gennaio. Sul posto sono arrivati i carabinieri, intervenuti per i rilievi.

Padre e figlia trasportati in ospedale

L'automedica e l'ambulanza del 118 sono giunte sul posto in codice rosso, vista anche l'età della bimba. Le medicazioni e le prime cure sono state effettuate nell'infermeria degli impianti di risalita, dopodiché padre e figlia sono stati trasferiti per ulteriori esami all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo.