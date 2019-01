Milano, trovato morto un senzatetto di 62 anni

Questa mattina, a Milano, è stato trovato morto un senzatetto, un uomo di 62 anni. Il clochard è stato notato riverso a terra da una passante in via Castelfidardo, non lontano dal pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli dove spesso i senzatetto cercano rifugio per la notte. I soccorritori sono intervenuti subito, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Ricovero in ospedale

Secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo era stato ricoverato e dimesso il giorno prima proprio dal Fatebenefratelli: aveva dei problemi fisici legati all'abuso di sostanze alcoliche e non è escluso che si possa essere sentito male dopo essere uscito dall'ospedale.

