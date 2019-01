La situazione meteo in città

A Milano bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Nessuna novità in vista, con l'alta pressione che garantirà una nuova giornata ampiamente soleggiata in Lombardia. Cieli sereni pressoché ovunque, qualche gelata al mattino e temperature diurne prossime ai 10°C. A tratti ventoso da Nord in montagna.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

Le previsioni a Brescia

A Brescia bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scarsa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 29,2 µg/m³.