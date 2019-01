Un incendio è divampato in un bosco a causa dei botti sparati per festeggiare il Capodanno. I Vigili del fuoco del distaccamento di Mese sono stati impegnati da mezzanotte alle 2 del mattino di martedì 1 gennaio per domare le fiamme divampate in località Donadivo, a 700 metri di quota, nel territorio comunale di Gordona, in provincia di Sondrio. A far divampare l'incendio sono stati petardi e fuochi d'artificio finiti nel bosco, che copre un'area di circa 400 metri quadrati, nel paese della Valchiavenna. Sul territorio vige il divieto di usare i botti imposto dalle ordinanza del sindaco. Ingenti i danni al patrimonio naturalistico della zona. Il calo del vento ha impedito che il rogo si estendesse a un'area boschiva molto più ampia. Sono state avviate le indagini per individuare i responsabili.