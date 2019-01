Capodanno, 26enne ferito al volto da un razzo nel Bergamasco

Un 26enne di Spinone al Lago, in provincia di Bergamo, si è ferito vicino a un occhio mentre stava accendendo una torta pirotecnica: un razzo è partito improvvisamente colpendolo al volto. L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte, in località Sant'Antonio di Grone in provincia di Bergamo. Il ragazzo si trovava in paese per festeggiare la fine dell'anno.

I soccorsi

Il giovane è stato soccorso ed è stato trasferito all'ospedale di Seriate, dove è stato operato al volto: non sembra in gravi condizioni. Al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni è invece arrivato nella notte un giovane ferito alla mano con un petardo. Il ragazzo non è ferito gravemente.