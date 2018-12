La situazione meteo in città

A Milano bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Situazione invariata sulla Lombardia, dove il tempo rimarrà ben stabile ed ampiamente soleggiato per tutto l'arco del giorno. Possibilità di qualche nebbia lungo il Po ad inizio giornata. Clima mite per il periodo, a tutte le quote e soprattutto in montagna. Valori termici pomeridiani prossimi ai 9-11°C, anche superiori sulle pedemontane.

Le previsioni a Como

A Como cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6.8°C, lo zero termico si attesterà a 2417m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è accettabile, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,2 µg/m³.