Bergamo, vandali distruggono la statua del Bambin Gesù del presepe

Alcuni vandali hanno danneggiato il presepe che era stato allestito sul sagrato della chiesa di Petosino, frazione di Sorisole, in provincia di Bergamo. Il parroco, don Fabio Fassi, ha trovato la statua del Bambin Gesù del presepe all'ingresso della chiesa divelta. Ha deciso così di far smontare il presepe e di mostrare durante la Messa la statua distrutta, condividendo con la comunità l'amarezza per l'atto vandalico. Per far riflettere sul gesto, inoltre, il sacerdote ha deciso di chiudere l'oratorio per la notte del 31 dicembre. "Nella speranza - ha scritto nella bacheca della parrocchia - che anche questa decisione possa servire a far riflettere sul nostro comportamento quando siamo in oratorio e nei luoghi pubblici".