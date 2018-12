Pavia, scopre la moglie in un motel con l'amante e lo prende a pugni

Ha seguito la moglie, di cui sospettava l'infedeltà, e l'ha sorpresa attorno all'una del mattino insieme a un uomo di 51 anni, residente a Landriano, in provincia di Pavia, fuori da un motel di Siziano (Pavia). A quel punto, in preda all'ira e alla gelosia, ha colpito l'uomo con un pugno in faccia. Il 51enne colpito è stato accompagnato in ospedale dove gli sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in dieci giorni. Il marito non è stato per il momento denunciato, considerata la lieve entità della prognosi.