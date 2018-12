Litiga e investe uomo nel Lodigiano: arrestato per tentato omicidio

Arrestato un uomo di 47 anni per tentato omicidio a Casalpusterlengo in provincia di Lodi. L’uomo, di origine marocchina, ha litigato con un’altra persona, un 39enne tunisino irregolare, in un bar di via Gramsci, poi lo ha aspettato in auto fuori dal locale e lo ha investito salendo sul marciapiede. Ha procurato alla vittima un trauma cranico, oltre alla frattura del perone sinistro. L'episodio è avvenuto ieri, 29 dicembre.

Arrestato grazie a testimonianze dirette

Appena dimesso dall'ospedale di zona in cui era stato portato, il tunisino si è reso irreperibile mentre l'investitore è stato arrestato dai carabinieri di Lodi, grazie alle testimonianze dirette e alle telecamere di sorveglianza in zona. L'automobile è stata subito sequestrata.