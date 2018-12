Incendio nel Bergamasco: evacuato il rifugio Resegone

Quindici uomini e tre mezzi della squadra dell'Antincendio boschivo della Protezione civile di Palazzago e dei vigili del fuoco di Bergamo, Zogno e Madone sono in azione a Brumano, in Valle Imagna, nel Bergamasco, per un vasto incendio in un bosco nei pressi del rifugio Resegone. Sono ancora da chiarire le cause dell'incendio.

La lotta contro le fiamme

Il rifugio è stato evacuato in via precauzionale, e i soccorsi stanno facendo il possibile per arginare l'area di centinaia di metri quadri di bosco avvolti dalle fiamme. Dopo le prime tre ore i soccorsi hanno arginato l'incendio, senza però riuscire a estinguerlo. L'elisoccorso non ha potuto alzarsi in volo a causa delle forti raffiche di vento. Il rifugio però è ora fuori pericolo.