Milano: polizia interviene dopo lite e scopre pistola e droga in casa

Una donna di 30 anni ha chiesto l’intervento della polizia perché il convivente l’aveva aggredita. Giunti sul posto, l’uomo, in casa insieme alla donna, non ha voluto aprire la porta agli agenti che hanno quindi chiamato i vigili del fuoco per forzare la porta. All'interno dell’appartamento, situato in via De Nicola a Milano, la polizia ha poi trovato una pistola calibro 7.65 e 93 grammi di hashish.

L'arresto

La donna è stata poi portata al pronto soccorso, e medicata per le contusioni riportate, giudicate non gravi. L’uomo invece è stato arrestato per detenzione di arma comune da sparo e spaccio di droga. Entrambi hanno numerosi precedenti penali.