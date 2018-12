Milano, esplosione di fronte a un locale karaoke di Chinatown

Un attentato esplosivo, di lieve entità, è stato messo a segno nella notte tra il 28 e il 29 dicembre ai danni di un esercizio commerciale nella Chinatown di Milano. L'esplosione, che ha danneggiato un locale karaoke cinese, non ha provocato feriti. Sul posto, in via Paolo Sarpi, è giunta la polizia, che ha trovato i resti di una bomboletta per fornelletti da campeggio e le vetrate del locale in frantumi. Dentro, alle 3 e mezza circa, c'erano ancora degli avventori, nessuno è rimasto ferito.