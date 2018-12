Incendio nel Varesotto, salvati madre e figlio bloccati sul balcone

Salvati dai vigili del fuoco mentre sono bloccati sul balcone della loro casa in fiamme. Questa mattina, 29 dicembre, i pompieri del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate hanno tratto in salvo madre e figlio, costretti a rifugiarsi sul balcone dopo l’incendio nel loro appartamento a Cardano al Campo. Sono stati chiamati intorno alle 10 dalla donna, proprietaria dell'abitazione, quando al secondo piano della palazzina, per cause ancora da chiarire, è scoppiato un incendio. Dopo l’intervento di salvataggio le fiamme sono state spente e l'abitazione è stata dichiarata inagibile.

L’intervento dei pompieri

Con un'autopompa, un autobotte e un'autoscala nove vigili del fuoco hanno raggiunto la donna e suo figlio, facendoli uscire indenni dall’incendio. Entrambi sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. I pompieri hanno poi spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.