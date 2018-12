Accendono braciere in casa per scaldarsi, tre intossicati nel Pavese

Tre intossicati da monossido di carbonio a Sartirana in provincia di Pavia. Un braciere acceso all’interno di un’abitazione per riscaldare l'ambiente ha causato l’intossicazione di una coppia di anziani di 68 e 60 anni. I due sono originari della Repubblica Domincana. Anche la vicina di casa accorsa in loro aiuto è rimasta intossicata.

Non sono in pericolo di vita

I tre sono stati trasportati in ambulanza prima all'ospedale di Vigevano, poi in un centro della provincia di Novara dotato di camera iperbarica. Sono sotto osservazione, ma non sono in pericolo di vita.