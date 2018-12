La situazione meteo in città

A Milano nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. Molto nuvoloso in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Prosegue la fase di tempo stabile e anticiclonico al Nord e in Lombardia, caratterizzata da alta pressione e temperature molto miti, specie in montagna. Da segnalare qualche velatura in transito, a tratti anche spessa, e il rischio di nebbie o nubi basse sulla pianura, specie medio-bassa. Temperature stabili, clima piuttosto mite per il periodo, specie in quota.

Le previsioni a Sondrio

A Sondrio nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Pavia

A Pavia giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scadente, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 52,5 µg/m³.