Bergamo, lavorano in nero ma hanno disoccupazione: scoperti da Finanza

Scoperte nel Bergamasco tre persone che lavoravano in nero mentre percepivano, senza averne titolo, l'indennità di disoccupazione. I militari, durante un controllo in un'azienda di ristorazione collettiva di Casnigo e in un camping di Clusone, hanno sorpreso alcuni lavoratori in nero. L'ispezione ha permesso di accertare che tre di loro risultavano disoccupati e percepivano la Naspi, Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego.

Svelato anche un tentativo di truffa

Nei confronti dei datori di lavoro sono state elevate delle maxi sanzioni, mentre ai lavoratori è stata contestata la violazione prevista per l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Dovranno restituire le somme percepite e pagare una sanzione pari al triplo dei benefici ottenuti. Svelato anche un tentativo di truffa all'Inps da parte di due cittadine extracomunitarie, denunciate perché tentavano di incassare un assegno sociale senza averne diritto.