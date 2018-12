Sindaco Sala si scusa con Koulibaly a nome di Milano per buu razzisti

"Quei buu sono stati una vergogna. Chiedo scusa a Kalidou Koulibaly, a nome mio e della Milano sana". Lo afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un post su Facebook, in cui chiede scusa al giocatore anche a nome della città per gli ululati dei tifosi durante la gara tra Inter e Napoli, finita 1-0 per i nerazzurri. Il difensore della squadra partenopea, espulso all’82’, è stato infatti oggetto di buu razzisti. "Un atto vergognoso nei confronti di un atleta serio come lui, che porta con fierezza il colore della sua pelle. E anche, pur in misura minore, nei confronti di tante persone che vanno allo stadio per tifare e per stare con gli amici" sottolinea il sindaco di Milano che era a San Siro a vedere la partita Inter-Napoli.

Sala: "La prossima volta che succederà lascerò lo stadio"

"Chiedo scusa a Kalidou Koulibaly, a nome mio e della Milano sana - ha scritto il primo cittadino del capoluogo lombardo- che vuol testimoniare che si può sentirsi fratelli nonostante i tempi difficili in cui viviamo". Il sindaco ha proposto di dare la fascia di capitano al giocatore nerazzurro Asamoah nella gara contro l’Empoli, oltre ad annunciare che la prossima volta che si verificheranno episodi simili lascerà lo stadio. "Non mi piace, per mia natura, pensare a cosa devono fare gli altri per risolvere i problemi della società in cui viviamo - spiega il sindaco - . Preferisco sempre partire da cosa devo fare io. E in questo caso farò una cosa molto semplice. Continuerò ad andare a vedere l’Inter, ma ai primi buu farò un piccolo gesto, mi alzerò e me ne andrò. Lo farò per me, consapevole del fatto che a chi ulula contro un atleta nero non fregherà niente di me. Ma lo farò" conclude Sala.