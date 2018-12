Sei chili di droga in auto: due arresti nel Varesotto

Due italiani di 36 e 32 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di detenzione di droga. I due sono stati fermati dopo essere stati notati dai carabinieri mentre discutevano fra loro, vicino a una ditta a Olgiate Olona, in provincia di Varese. A seguito dei controlli da parte dei militari, i due italiani sono stati sorpresi con circa 6,2 chili di droga tra hashish e marijuana, che erano stati nascosti in auto. I due sono stati trovati inoltre in possesso di oltre 2000 euro in contanti. Entrambi sono stati portati in carcere a Busto Arsizio, nel Varesotto.