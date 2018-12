Milano, ambulante abusivo aggredisce i vigili: un arresto

Un uomo di origini senegalesi è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo che era stato fermato dagli agenti dell'unità Antiabusivismo della Polizia Locale di Milano. L’uomo stava vendendo borse con marchio contraffatto in via Dante. All’intervento della polizia locale, ha reagito con pugni, calci e morsi, provocando a uno degli agenti ferite guaribili in 15 giorni.

I sequestri

Gli agenti erano in servizio sull'asse commerciale Duomo-Castello Sforzesco: nel corso della giornata erano già stati eseguiti diversi sequestri. Si erano poi spostati in via Dante dove, all’angolo con via San Prospero, stava il venditore abusivo senegalese. L’uomo, di 33 anni, ha precedenti per resistenza a pubblico ufficiale.

Il commento della vicesindaca Anna Scavuzzo

"Ringrazio gli agenti che ogni giorno, anche a Natale - ha detto la vicesindaca Anna Scavuzzo - sono in strada per assicurare il corretto rispetto delle regole e garantire ai cittadini di poter godere in serenità delle feste di Natale". "Impegnati sempre su diversi fronti - ha aggiunto il comandante Marco Ciacci - anche a Natale gli agenti sono intervenuti prontamente su segnalazione di alcuni cittadini. Faccio i migliori auguri di pronta guarigione all'agente che è stato ricoverato e che, nonostante le ferite riportate, insieme ai colleghi è riuscito a portare a termine l'intervento e ad assicurare alla giustizia il venditore abusivo con diversi precedenti".