La situazione meteo in città

A Milano tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Alta pressione e correnti secche settentrionali favoriscono una giornata ampiamente soleggiata sulla Lombardia, a tratti ancora ventosa in montagna. Sulle basse pianure insisterà nebbie o foschie solo in parziale sollevamento durante le ore centrali del giorno. Temperature in calo, ma sempre mite per il periodo, con temperature diurne intorno ai 10°C. Venti deboli nei bassi strati.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Varese

A Varese cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 20,1 µg/m³.