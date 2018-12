Entra a Messa gridando “Allah”, sindaco e ragazzi lo buttano fuori

Paura durante la Messa di Natale a Maclodio, paese di 1500 persone nel Bresciano. Durante la lettura del Vangelo un uomo di origini marocchine, visibilmente alterato, è entrato in chiesa gridando il nome di Allah e pronunciando frasi in arabo. Nei primi istanti, i presenti hanno temuto che l'uomo fosse armato perché teneva una mano dietro la schiena, ma per fortuna l'uomo non aveva armi con sé. Alcuni ragazzi lo hanno spinto fuori anche con l'aiuto del sindaco che ha chiamato i carabinieri. L'uomo, un 35enne già noto alle forze dell'ordine, è stato portato in caserma dai militari. Il 35enne da sei mesi aveva lasciato Maclodio per andare a vivere a Travagliato da dove nella sera di lunedì 24 dicembre è partito, in sella alla sua bicicletta, per raggiungere la chiesa dove, a mezzanotte, si stava celebrando la Messa di Natale.