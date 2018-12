Maltempo, forte vento nel Varesotto: scoperchiato tetto scuola

Parte del tetto della scuola primaria in via Pradaccio, nel comune di Laveno Mombello, in provincia di Varese, è stato scoperchiato a causa del forte vento che sta soffiando sulla zona. Le tegole sono cadute sulla via accanto all'istituto. Sul posto stanno operando le squadre dei distaccamenti di Laveno e Ispra con due autopompe e un'autoscala. Non si sono registrati feriti. Inoltre, i vigili del fuoco stanno intervenendo per diverse richieste: si registrano diversi alberi pericolanti o caduti soprattutto nel medio Verbano.